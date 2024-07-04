في ثاني مبارياته في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يواصل انتصاراته ويتخطى البحرين

واصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين انتصاراته لليوم الثاني على التوالي في البطولة العربية للناشئين تحت 17 عاماً بعد فوزه على منتخب البحرين 3/2، اليوم الخميس، جاءت المباراة قوية ودراماتيكية ضمن الجولة الثانية للبطولة التي جمعتهما على صالة قصر الرياضة بالعاصمة الأردنية عمان.
وتميز لاعبو الأخضر السعودي بحائط الصد والإرسالات خاصة في الشوطين الثالث والرابع، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: تقدم البحرين في الشوط الأول والثاني 25/22، 25/20 وعاد الأخضر بقوة في الشوط الثالث 25/22، وشهد الشوط الرابع إبداع لاعبي الأخضر ليحققوا الفوز بفارق كبير 25/14، ليحسم المنتخب السعودي اللقاء بالفوز في الشوط الخامس بنتيجة 15/13، ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى خمس نقاط.
وسوف يقابل الأخضر السعودي غداً الجمعة نظيره المنتخب القطري مساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة، كما ستقام مباراتان في نفس اليوم، حيث سيتواجه ليبيا والعراق، في المباراة الثانية والبحرين والأردن في المباراة الثالثة.