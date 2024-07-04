في ثاني مبارياته في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يواصل انتصاراته ويتخطى البحرين

وسوف يقابل الأخضر السعودي غداً الجمعة نظيره المنتخب القطري مساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة، كما ستقام مباراتان في نفس اليوم، حيث سيتواجه ليبيا والعراق، في المباراة الثانية والبحرين والأردن في المباراة الثالثة.