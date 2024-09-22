للمرة الأولى في المملكة.. "الدمام" تستضيف أول بطولة دولية في كرة الطاولة

وستشهد البطولة التي تحتضنها الصالات الرياضية بالدمام مشاركة واسعة على مستوى دولي؛ حيث يشارك فيها أكثر من 216 مشاركًا، من بينهم لاعبون، إداريون، مدربون، وحكام، يمثلون 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.