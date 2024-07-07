أخضر الطائرة يحافظ على صدارة البطولة العربية بالفوز على العراق

حافظ المنتخب السعودي لكرة الطائرة على صدارته لترتيب منتخبات البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة بعد فوزه على منتخب العـراق اليـوم الأحد بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان .