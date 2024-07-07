أخضر الطائرة يحافظ على صدارة البطولة العربية بالفوز على العراق

حافظ المنتخب السعودي لكرة الطائرة على صدارته لترتيب منتخبات البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة بعد فوزه على منتخب العـراق اليـوم الأحد بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان .
وتألق لاعبو الأخضر السعودي خلال أشواط المباراة بالضربات القوية الساحقة وكذلك حائط صد قوي واستقبال للكرة الأولى ، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 15/25 – 22/25 – 17/25.
ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب جدول منتخبات البطولة ولم يخسر أي لقاء وفاز على الكويت والبحرين وقطر وأخيراً العراق .
وسيواجه الأخضر السعودي في المباراة القادمة نظيره منتخب الأردن يوم الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً وتقام في نفس اليوم مباراتان حيث يتقابل البحرين والعراق في المباراة الأولى والكويت وليبيا في المباراة الثانية .
وقال لاعب المنتخب السعودي علي جبر: لله الحمد مستمرون في حصد النقاط من مباراة لأخرى وهدفنا بإذن الله تحقيق لقب البطولة ولدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام الأردن وليبيا وسيكون القادم أجمل بإذن الله .
فيما تحدث اللاعب رشيد السهلي لاعب المنتخب السعودي وقال: لله الحمد تقدمنا خطوة جديدة للمنافسة على اللقب وسنقدم كل ما لدينا للفوز في المباريات القادمة .