في افتتاح كأس العرب بجدة .. أخضر الشاطئية يتجاوز موريتانيا

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية الرابعة التي انطلقت اليوم على كورنيش الحمراء في مدينة جدة، بالفوز على نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 7-3.