في افتتاح كأس العرب بجدة .. أخضر الشاطئية يتجاوز موريتانيا

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية الرابعة التي انطلقت اليوم على كورنيش الحمراء في مدينة جدة، بالفوز على نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 7-3.
وتمكن أخضر الشاطئية من فرض سيطرته منذ بداية المباراة، وأثمر ذلك عن تسجيل 7 أهداف سجلت عن طريق كل من فيصل اليامي (3 أهداف) خالد وهيب وإسلام سراج وبلال بودة وماجد شمهاني.
وبذلك يحصد الأخضر 3 نقاط في افتتاح مشواره بالبطولة.
وسيخوض أخضر الشاطئية يوم الأحد المقبل ثاني مبارياته في دور المجموعات عندما يلتقي نظيره منتخب لبنان.