دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "الشارقة 2024".. سيدات الأخضر رفعن الميداليات إلى 51

رفعت سيدتا المنتخب السعودي للكرة الطاولة، غالية العنزي ومريم المريسل واللاعب إبراهيم آل حسن، الرصيد السعودي من الميداليات في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تختتم عند الثامنة من مساء يوم غد الجمعة في نادي الثقة بالشارقة، إلى 51 ميدالية (17 ذهبية، 22 فضية، 12 برونزية).