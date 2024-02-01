دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "الشارقة 2024".. سيدات الأخضر رفعن الميداليات إلى 51

رفعت سيدتا المنتخب السعودي للكرة الطاولة، غالية العنزي ومريم المريسل واللاعب إبراهيم آل حسن، الرصيد السعودي من الميداليات في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تختتم عند الثامنة من مساء يوم غد الجمعة في نادي الثقة بالشارقة، إلى 51 ميدالية (17 ذهبية، 22 فضية، 12 برونزية).
جاء ذلك، بتحقيق العنزي والمريسل، للميدالية الذهبية لمنافسات زوجي كرة الطاولة للسيدات (T5)، عقب فوزهما في المباراة النهائية، على سيدات المنتخب العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وحصل آل حسن، على الميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال (3&4)، بخسارته من نظيره العراقي رسول جعفر الذي نال الميدالية الذهبية، بنتيجة 1 – 3، وهو الذي انتقل لهذا الدور بفوزه على السوري، جابر الهندي بنفس النتيجة.
ويختتم الثنائي، غالية العنزي وإبراهيم آل حسن، مشاركة أخضر الطاولة بالدورة، عندما يتواجدان في منافسات فئة الزوجي المختلط بداية من الواحدة من ظهر يوم غد الجمعة.
فقد المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية للمسابقة، عقب خسارته من نظيره العراقي في دور الأربعة مساء اليوم الخميس بنتيجة 40 – 59 نقطة.
ويؤمل الأخضر، تعويض خسارته، والفوز بالميدالية البرونزية للمسابقة، عندما يلتقي الخاسر من لقاء البحرين والإمارات عند الثانية والنصف من ظهر يوم غد الجمعة.
خسر المنتخب السعودي لكرة الهدف، أمام المنتخب العراقي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن دور نصف نهائي المسابقة، صباح اليوم في نادي الثقة بالشارقة، بنتيجة 11 – 5.
ويبحث الأخضر، عن الفوز بالميدالية البرونزية للمسابقة، عندما يلتقي بنظيره المنتخب القطري الذي خسر بدوره أمام المنتخب الأردني، عند الواحدة والنصف من ظهر غد الجمعة.
يدشن لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبية الرباع خالد الناجم مشاركته بالدورة البارالمبية، عندما يتواجد عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غد الجمعة في منافسات وزن +107 كجم.