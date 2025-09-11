"لاعب كل العصور".. تتويج رونالدو بالجائزة التاريخية "الأفضل في كل العصور"

منحت رابطة الدوري البرتغالي، مساء الأربعاء، كريستيانو رونالدو جائزة استثنائية بعنوان "الأفضل في كل العصور"، خلال حفل أقيم في العاصمة لشبونة.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي " X " نشرت الرابطة تصميماً خاصاً يجمع قمصان الأندية التي ارتداها "الدون" طوال مسيرته.
ووفقاً لشبكة "جلوبو " البرازيلية، فالجائزة التي وُصفت بالتاريخية أثارت اهتمام المتابعين، إذ لم توضّح الرابطة ما إذا كانت مرتبطة بتاريخ الكرة البرتغالية فقط أم أنها تمتد إلى نطاق عالمي.
وقال رونالدو (39 عاماً) في تعليقه على التكريم: "أشكر الرابطة على هذه الجائزة المميزة، وأدين بهذا الإنجاز إلى زملائي والمدربين وكل من ساندني".
يواصل النجم البرتغالي تعزيز إرثه الذهبي بعد عقود من الإنجازات مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، والنصر، إضافة إلى تتويجه مع منتخب بلاده بيورو 2016 ودوري الأمم 2019.
عقب الحفل، وصل رونالدو إلى الرياض للانضمام إلى تدريبات "العالمي" استعداداً لمواجهة الخلود في الجولة الثانية من دوري المحترفين، بعد فوز النصر بخماسية على التعاون في الافتتاح.