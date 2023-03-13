"الفيصل" يترأس اجتماع عمومية الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.. وتكريم "الفولي" و"قزدر" و"القرناس"

وقدّم "الفيصل" في الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع، خالص التعازي والمواساة -باسمه واسم أعضاء الجمعية- للشعبين السوري والتركي، ولذوي الضحايا والمصابين؛ جرّاء كارثة الزلزال المؤسفة، معبرًا عن التضامن الكامل مع الشعبين العزيزين في هذا المصاب الكبير، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.