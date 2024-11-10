لاعبو الاتحاد الأكثر تمثيلًا في تشكيلة الجولة العاشرة من دوري روشن.. و"مالكوم" الهلال الأفضل

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية للجولة العاشرة من دوري روشن ؛ وفقاً لـ"أوبتا".
ووفقًا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم: فإن نادي الاتحاد استحوذ على الحصة الأكبر من التشكيل المثالي للجولة العاشرة، التي غاب عنها لاعبو الشباب الأكثر تواجدًا في تشكيلة الجولة الماضية.
ووقع اختيار "أوبتا" على ثلاثة لاعبين من الاتحاد، ولاعبين من النصر، و مثلهما من الهلال، ولاعب من الرياض، والخليج، وضمك.
وحصل النجم البرازيلي "مالكوم" لاعب الهلال، على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين المتواجدين في التشكيل المثالي للجولة العاشرة؛ وفقًا لموقع "أوبتا"؛ حيث نال اللاعب تقييم "9" درجات من 10.
وفي مركز حراسة المرمى وقع الاختيار على الكندي "ميلان بوريان" حارس نادي الرياض بتقييم نسبته "8،5 من 10".
وضمّ خط الدفاع كلًّا من: علي مجرشي من الأهلي "7"، والفرنسي محمد سيماكان من النصر "7،5"، والألباني "ماريو ميتاي" مدافع الاتحاد (7،1)، و "علي لاجامي" لاعب النصر "7،5".
أما خط الوسط فجمع بجوار "مالكوم" كلًّا من: مواطنه البرازيلي "فابينيو" من الاتحاد بنسبة تقييم بلغت "7،2"، والصربي "سافيتش" من الهلال "7،2"، والفرنسي "جورج كيفين نكودو" من ضمك "8،4".
وبالنسبة لخط الهجوم فضمّ لاعبين سعوديين هما: صالح الشهري من الاتحاد بتقييم "7،4"، وعبدالله آل سالم من الخليج "8،6".