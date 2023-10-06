إقامة ورشة عمل للمنتخبات الـ24 المشاركة في كأس آسيا 2023

ومع بقاء ما يتجاوز ثلاثةَ أشهر بقليل على انطلاق النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا؛ تَشارك الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم واللجنةُ المحلية المنظمة، في إقامة ورشة عمل على مدار يومين، في الفترة من 4 إلى 5 تشرين الأول "أكتوبر"؛ حيث تم خلالها التطرق إلى عدة جوانب مهمة من أجل إقامة بطولة على مستوى عالمي في الفترة من 12 كانون الثاني "يناير"، ولغاية 10 شباط "فبراير" 2024.