إقامة ورشة عمل للمنتخبات الـ24 المشاركة في كأس آسيا 2023

شارك ممثّلون عن 24 منتخبًا وطنيًّا مشاركًا في كأس آسيا قطر 2023، في ورشة العمل الخاصة بالبطولة، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع.
ومع بقاء ما يتجاوز ثلاثةَ أشهر بقليل على انطلاق النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا؛ تَشارك الاتحادُ الآسيوي لكرة القدم واللجنةُ المحلية المنظمة، في إقامة ورشة عمل على مدار يومين، في الفترة من 4 إلى 5 تشرين الأول "أكتوبر"؛ حيث تم خلالها التطرق إلى عدة جوانب مهمة من أجل إقامة بطولة على مستوى عالمي في الفترة من 12 كانون الثاني "يناير"، ولغاية 10 شباط "فبراير" 2024.
وأقيمت ورشة العمل في فندق شيراتون في الدوحة، بحضور 4 ممثلين من كل اتحاد وطني مشارك "مدير الفريق، المنسق الإعلامي، المنسق الطبي، منسق الأمن"؛ حيث عملت ورشة العمل على تعريف المشاركين بالعناصر الأساسية للتنظيم والإدارة خلال كأس آسيا AFC قطر 2023، إلى جانب تسليط الضوء على شؤون العمليات، وما يمكن توقّعه خلال البطولة.
كما اطّلعت الاتحادات الوطنية على أحدث التطورات في شؤون متنوّعة تتعلّق باستعدادات فرقهم وإقامتها في قطر؛ حيث ستصبح قطر أول دولة تستضيف للمرة الثالثة أهم بطولات قارة آسيا على صعيد المنتخبات الوطنية.