كأس الملك: الطائي يعبر الخليج ويحجز مقعده في دور الـ 16

أقصى فريق الطائي الأول لكرة القدم نظيره الخليج من مسابقة خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسب ضيفه بنتيجة 5 / 2 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين،"المتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 - نحلم ونحقق"، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، بقيادة الحكم السعودي تركي هشلان.
الشوط الأول انتهي بتقدم الطائي بهدف دون مقابل، جاء عن طريق "ليندر تاوامبا" في " د45" برأسية جميلة.
وفي الشوط الثاني أضاف إبراهيم النخلي الهدف الثاني للطائي في "د 49 " أيضًا برأسية وصلته من ركلة زاوية.
وقلص عبدالله آل السالم النتيجة لفريقه الخليج في "د55" برأسية جميلة .
وعند "د 58" خسر الخليج خدمات حارسه "إبراهيم سيهيتش"، والذي خرج بالبطاقة الحمراء، إثر إبعاد الكرة بيده من خارج الصندوق.
وفي الوقت بدلاً من الضائع وتحديدًا في " 90+2" أعاد " كوستاس فورتو نيس" فريقه الخليج للمباراة بهدف التعادل من ركلة جزاء، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.
وفي "د99" من الوقت الإضافي أحرز لاعب الطائي "إبراهيم تانديا" الهدف الثالث لفريقه من تسديدة أرضية زاحفة على يسار حارس الخليج " مروان الحيدري".
ويحضر عبدالعزيز الفرج بالهدف الرابع للطائي في "د 103"، وفي " د120" أجهز "تاوامبا" على بقايا الخليج بهدف خامس للطائي.