كأس الملك: الطائي يعبر الخليج ويحجز مقعده في دور الـ 16

أقصى فريق الطائي الأول لكرة القدم نظيره الخليج من مسابقة خادم الحرمين الشريفين، بعد أن كسب ضيفه بنتيجة 5 / 2 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين،"المتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 - نحلم ونحقق"، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، بقيادة الحكم السعودي تركي هشلان.