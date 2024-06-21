المهاجم الغيني سيرهو غيراسي لاعب شتوتغارت الألماني على رادار الأهلي

بات المهاجم الغيني سيرهو غيراسي، لاعب شتوتغارت الألماني، أحد الأسماء المطروحة على طاولة نادي الأهلي؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لقنوات الكأس القطرية فإن مهاجم شتوتغارت الألماني يحظى باهتمام نادي الأهلي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
ويأتي الاهتمام بالمهاجم الغيني سيرهو غيراسي بعد خروج تقارير إعلامية تشير إلى طلب ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، الاستغناء عن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.
وستكون مهمة الأهلي صعبة في إقناع اللاعب صاحب الـ28 عامًا، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية، وفي مقدمتها بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والأرسنال، نظير المستويات الرائعة التي قدمها في الدوري الألماني؛ إذ حل ثانيًا في ترتيب هدافي "البوندسليغا" برصيد 28 هدفًا خلف نجم بايرن ميونيخ هاري كين 36 هدفًا.
الجدير ذكره أن الدولي الغيني سيرهو غيراسي يرتبط بعقد مع شتوتغارت يمتد حتى صيف 2026. وتبلغ القيمة السوقية لغيراسي حاليًا نحو 40 مليون يورو، وفق ما أورده موقع "ترانسفر ماركت".