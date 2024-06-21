المهاجم الغيني سيرهو غيراسي لاعب شتوتغارت الألماني على رادار الأهلي

وستكون مهمة الأهلي صعبة في إقناع اللاعب صاحب الـ28 عامًا، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية، وفي مقدمتها بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والأرسنال، نظير المستويات الرائعة التي قدمها في الدوري الألماني؛ إذ حل ثانيًا في ترتيب هدافي "البوندسليغا" برصيد 28 هدفًا خلف نجم بايرن ميونيخ هاري كين 36 هدفًا.