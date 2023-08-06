آرسنال يتوج بلقب درع المجتمع للاتحاد الإنجليزي .. للمرة الـ17 في تاريخه

توج الآرسنال بلقب بطولة درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الـ17 في تاريخه بفوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.
افتتح فريق مانشستر أهداف اللقاء عبر المهاجم كول بالمير بحلول الدقيقة 77 بتسديدة رائعة سكنت في الزاوية اليسرى وتمكن البديل تروسار من إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة 90+11 من تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بقدم مدافع سيتي أكانجي ثم تحولت إلى داخل المرمى.
وعقب انتهاء المباراة بالتعادل اتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لآرسنال بنتيجة (4-1).
وانفرد آرسنال في المركز الثاني بقائمة أكثر الاندية تتويجًا بلقب درع المجتمع بـ 17 مرة بعدما فكّ ارتباطه مع ليفربول الذي كان يتساوى معه قبل نسخة العام الحالي بـ 16 فيما ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين مع 21 لقبًا.