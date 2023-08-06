آرسنال يتوج بلقب درع المجتمع للاتحاد الإنجليزي .. للمرة الـ17 في تاريخه

وانفرد آرسنال في المركز الثاني بقائمة أكثر الاندية تتويجًا بلقب درع المجتمع بـ 17 مرة بعدما فكّ ارتباطه مع ليفربول الذي كان يتساوى معه قبل نسخة العام الحالي بـ 16 فيما ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين مع 21 لقبًا.