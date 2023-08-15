بطولة كاونتر سترايك تنطلق غدًا ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

تحتضن Esports Arena ببوليفارد رياض سيتي ، يوم غدٍ الأربعاء، بطولة كاونتر سترايك Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) كأحد منافسات النخبة في الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار.
وستشهد المنافسات التي تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 16 إلى 20 أغسطس، مشاركة 16 فريقًا من أفضل الأسماء في لعبة التصويب من المنظور الأول التي تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، ومن المنتظر إطلاق النسخة الثانية من كاونتر سترايك بنهاية العام الجاري.
وكان الفريقان البرازيلي MIBR والبريطاني Fnatic قد تأهلا للمنافسات بعد تحقيق الفوز في التصفيات التأهيلية لمنطقتي أمريكا الشمالية وأوروبا، ضمن بطولة كاونتر سترايك في "لاعبون بلا حدود" أكبر حدث خيري للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا.
وتضم قائمة الفرق المشاركة إلى جانبهما كلاً من: الفريق السعودي Team Falcons، والفريق النرويجي Apeks and Heroic، وفريقي Cloud9 و FaZe Clan من الولايات المتحدة الأمريكية، وفريقي G2 Esports و Gamer Legion من ألمانيا، والفريق الفنلندي ENCE، والفريق البرازيلي FURIA Esports، والفريق الهولندي Team Liquid، والفريق الأوكراني Natus Vincere، والفريق الروسي Virtus.pro، والفريق الفرنسي Team Vitality.
من جانب آخر قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "بطولة كاونتر سترايك تجسيد لمنافسات النخبة وقمة المستوى الاحترافي التي تتمتع بها بطولات موسم الجيمرز: أرض الأبطال، والتي نسعد بكونها تتطور مع الوقت وبجذبها لأكبر المواهب والفرق في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتستمر في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة لأكبر الأحداث العالمية في القطاع. ونتطلع لاستضافة جميع الفرق المشاركة في المنافسات ومشاهدة منافسات قوية وحماسية ترتقي لمستوى البطولة ويستمتع بها الجماهير حول العالم".