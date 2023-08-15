بطولة كاونتر سترايك تنطلق غدًا ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

من جانب آخر قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "بطولة كاونتر سترايك تجسيد لمنافسات النخبة وقمة المستوى الاحترافي التي تتمتع بها بطولات موسم الجيمرز: أرض الأبطال، والتي نسعد بكونها تتطور مع الوقت وبجذبها لأكبر المواهب والفرق في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، لتستمر في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة لأكبر الأحداث العالمية في القطاع. ونتطلع لاستضافة جميع الفرق المشاركة في المنافسات ومشاهدة منافسات قوية وحماسية ترتقي لمستوى البطولة ويستمتع بها الجماهير حول العالم".