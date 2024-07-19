طرح الدفعة الأولى من تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي ابتداءً من 30 ريالًا

طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، الدفعة الأولى من تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي 2024، التي تستضيفها مدينة أبها، خلال الفترة من 13- 17 أغسطس المقبل.
وبحسب ما نشره حساب البطولة في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن تذاكر متوفرة في ست فئات، تبدأ من 30ريالًا، وستكون متاحة عبر منصة "وي بوك" الإلكترونية .
وحدد الاتحاد أسعار التذاكر للمستخدمين عبر ست فئات بأسعار"30، 100، 200، 500، 1000، 1500 ريال"، للبطولة التي تشارك فيها أندية الهلال، النصر، الأهلي، التعاون.
يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بـن عبدالعزيـز الرياضيـة في أبها مباريات البطولة، حيث ستقام المباراة الأولى من الدور نصف النهائي يوم الثلاثـاء 13 أغسطس عند الساعة 7:15 مساء، والتي تجمع الهلال "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري روشن للمحترفين" مع الأهلي "ثالث دوري روشن للمحترفين".
فيما ستقام المباراة الثانية من الـدور نصف النهائي يوم الأربعاء 14 أغسطس عند الساعة 7:15 مساءً، والتي تجمع النصر "وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيف بطل دوري روشن للمحترفين" مع التعاون "رابع دوري روشن للمحترفين.
في حين ستقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس عند الساعة 7:15 مساءً بين الفائزين من مباراتي الدور نصف النهائي.