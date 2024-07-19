طرح الدفعة الأولى من تذاكر بطولة كأس السوبر السعودي ابتداءً من 30 ريالًا

وحدد الاتحاد أسعار التذاكر للمستخدمين عبر ست فئات بأسعار"30، 100، 200، 500، 1000، 1500 ريال"، للبطولة التي تشارك فيها أندية الهلال، النصر، الأهلي، التعاون.