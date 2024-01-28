"النصر" و"الهلال" يتنافسان بقوة للتعاقد مع نبيل فقير لاعب وسط ريال "بيتيس" الإسباني

وأكد الصحفي الذى يعمل في "footmercato" أن هناك تنافسًا كبيرًا بين الناديين السعوديين، مشيرًا إلى أنه لن يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق مع النادي الإسباني في صفقة بقيمة 20 مليون يورو.