"النصر" و"الهلال" يتنافسان بقوة للتعاقد مع نبيل فقير لاعب وسط ريال "بيتيس" الإسباني

دخل ناديا الهلال والنصر في منافسة للحصول على خدمات الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشره الصحفي "نيكولا شيرا" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن مسؤولي النصر والهلال يجريان محادثات مع إدارة ريال بيتيس للتعاقد مع نبيل فقير، إذ قدم كل منهما اقتراحًا إلى وكلاء اللاعب الفرنسي.
وأكد الصحفي الذى يعمل في "footmercato" أن هناك تنافسًا كبيرًا بين الناديين السعوديين، مشيرًا إلى أنه لن يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق مع النادي الإسباني في صفقة بقيمة 20 مليون يورو.
ويلعب نبيل فقير البالغ من العمر 30 عامًا، في يوليو 2019، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 12 ملايين يورو.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر وصيف الدروي السعودي برصيد 46 نقطة.