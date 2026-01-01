600 متطوع يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب كأس آسيا تحت 23 بالرياض وجدة

وشارك أكثر من 600 متطوع في هذه التدريبات، وتركزت على تعريفهم بالأدوار التنظيمية، ومسارات الحركة داخل الملاعب، وآليات التنسيق بين الفرق التشغيلية، بما يعزّز الكفاءة والانسجام أثناء أيام البطولة. كما تعرّف المتطوعون على مناطق الجماهير، ومواقع الفرق والإعلام، والخدمات والدعم.