600 متطوع يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب كأس آسيا تحت 23 بالرياض وجدة

كثّفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا "2027 السعودية" برامجها الميدانية لمتطوعي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"، ضمن المراحل النهائية للاستعداد لانطلاق النسخة السابعة من البطولة، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا في مدينتي الرياض وجدة.
وشهدت ملاعب البطولة الأربعة تدريبات ميدانية مكثفة للمتطوعين، شملت: ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وملعب نادي الشباب بالرياض، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، والملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بهدف رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، والتعريف بالمنشآت ومرافقها، إلى جانب تنفيذ تدريبات تحاكي بيئة العمل خلال المباريات، وذلك عقب اجتيازهم البرامج التدريبية النظرية العامة والمتخصصة.
وشارك أكثر من 600 متطوع في هذه التدريبات، وتركزت على تعريفهم بالأدوار التنظيمية، ومسارات الحركة داخل الملاعب، وآليات التنسيق بين الفرق التشغيلية، بما يعزّز الكفاءة والانسجام أثناء أيام البطولة. كما تعرّف المتطوعون على مناطق الجماهير، ومواقع الفرق والإعلام، والخدمات والدعم.
واعتمدت اللجنة برنامجًا تحفيزيًا بعنوان "جواز المتطوع"، يُمنح لكل مشارك ويُوثّق من خلال ختم خاص عند إتمام كل مهمة، بهدف تعزيز الانتماء والاستمرارية، وبناء سجل تطوعي يمتد حتى ختام كأس آسيا "2027 السعودية".
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود اللجنة لتطوير تجربة التطوع وفق أفضل الممارسات العالمية، واستثمار الطاقات الوطنية الشابة، باعتبار المتطوعين ركيزة أساسية في إنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى، وضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع حيوي.
وتُعد بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا محطة رئيسة لاختبار الجاهزية التنظيمية والبشرية، وتمهيدًا لاستضافة كأس آسيا 2027.