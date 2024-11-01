"عيسى الجوكم" لـ"سبق": فوز النصر على الهلال سيعتبرونه بطولة والنصر لا يعيش الواقع وتدعيماته تعتمد على الصخب الإعلامي والجماهيري!

قال الإعلامي "عيسى الجوكم" في تصريحاتٍ خاصة لـ"سبق" قبل مباراة ديربي الهلال والنصر: إن مباريات الديربي لا تعتمد على أي مقاييس، معترفًا بأن الهلال متفوق نقطيًّا وعناصريًّا، وأن الفريق يعيش مرحلة تاريخية من النتائج، بعكس النصر الذي يترنّح لكن خلال الـ90 دقيقة في أي ديربي قد تزول كل تلك العناصر.
وعن توقُّعاته لمشوار الهلال خلال البطولات الحالية قال: "منظومة الهلال تجعله مرشَّحًا للفوز بكل البطولات. الهلال يتميّز عناصريًّا من حيث نوعية اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب، ومدرب داهية لديه القدرة على التدوير، وخير مثال مباراة الطائي التي لعب فيها بعنصر أحنبي واحد ومع ذلك حقّق التميز على مستوى النتيجة والأداء".
وعن الأزمة التي يعيشها النصر قال: "على النصر أنْ يعيش الواقع ويعترف بتفوق الهلال، وكذلك الاتحاد، عليه.. ليست هناك منظومة في النصر تعمل على الوصول للبطولات.. النصر ليس صديقًا لمنصات التتويج رغم عراقة النادي وقوته جماهيريًّا وإعلاميًّا.. هناك عمل عشوائي يخضع لأهواء الجماهير والإعلام.. التعاقدات تتمّ ليس على حسب الحاجة، ولكن تتمّ على الصخب الإعلامي والجماهيري، وخير مثال على ذلك أنّ النصر عاش طيلة الموسمين الماضيين على التعاقد مع "رونالدو"، بعكس الهلال الذي يتعاقد مع اللاعب طبقًا لاحتياجاته فقط".
وعن وجود "رونالدو" مع الفريق قال: "اللاعب بحاجة لفريق ولاعبين يخدّمون عليه، يهيئون له الفرص، لا أنْ يكون عليه حمل عاتق الفريق على كتفيه بحكم العمر.. "رونالدو" قادر على اللعب لأي فريق؛ حيث يملك الوجهة الإعلامية العالمية والجماهيرية، لكن في الوقت الحالي اللاعب مطلوب منه ترجيح كفة فريقه بدون الدعم المطلوب من باقي اللاعبين".
وعن الهلال قال: "الفريق يملك البدائل الجاهزة، وخير مثال عندما لعب "كنو" بدلًا من "نيفيز" تعملق، وعندما غاب "لودي" لعب "متعب الحربي" ولم تشعر الجماهير بوجود فارق.. في الهلال هناك وفرة في الديل، ولا وجود لمركز يحتاج تدعيمًا".
وعن تأثير النتيجة على كلا الفريقين قال: "في حال فوز النصر ستكون بمثابة بطولة جماهيرية وإعلامية؛ كونه أوقف سلسلة انتصارات الهلاليين، وستكون دافعًا معنويًّا كبيرًا للفريق والجماهير، وسيستمرّ هذا للفوز كثيرًا مع الجماهير، وكأنه بطولة جديدة حقّقها النصر، أما فوز الهلال فسيبعد النصر عن المنافسة ويزيد من حدّة الخلافات النصراوية النصراوية".