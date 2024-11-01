"عيسى الجوكم" لـ"سبق": فوز النصر على الهلال سيعتبرونه بطولة والنصر لا يعيش الواقع وتدعيماته تعتمد على الصخب الإعلامي والجماهيري!

وعن الأزمة التي يعيشها النصر قال: "على النصر أنْ يعيش الواقع ويعترف بتفوق الهلال، وكذلك الاتحاد، عليه.. ليست هناك منظومة في النصر تعمل على الوصول للبطولات.. النصر ليس صديقًا لمنصات التتويج رغم عراقة النادي وقوته جماهيريًّا وإعلاميًّا.. هناك عمل عشوائي يخضع لأهواء الجماهير والإعلام.. التعاقدات تتمّ ليس على حسب الحاجة، ولكن تتمّ على الصخب الإعلامي والجماهيري، وخير مثال على ذلك أنّ النصر عاش طيلة الموسمين الماضيين على التعاقد مع "رونالدو"، بعكس الهلال الذي يتعاقد مع اللاعب طبقًا لاحتياجاته فقط".