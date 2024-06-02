في بطولة تولون الدولية.. الأولمبي السعودي يستهل مشواره بمواجهة كوريا الجنوبية

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الاثنين، أولى مبارياته ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.
ويلاقي "الأخضر" منتخب كوريا الجنوبية في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا (الثالثة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب جوليس لادوميغ بمقاطعة فيترول في فرنسا.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أجروا خلالها مرانًا ترفيهيًا، أعقبه مران تكتيكي، تلا ذلك مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
من جهة أخرى، التحق اللاعبون مشاري النمر، وعبدالعزيز العليوة، وأحمد أبو راسين، بمعسكر "الأخضر" في فرنسا بعد الفراغ من المشاركة مع ناديي الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات، فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.