في بطولة تولون الدولية.. الأولمبي السعودي يستهل مشواره بمواجهة كوريا الجنوبية

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أجروا خلالها مرانًا ترفيهيًا، أعقبه مران تكتيكي، تلا ذلك مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.