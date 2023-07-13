السعودي "آل مدن" يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للسنوكر

تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر فارس آل مدن إلى دور الـ 16 بمنافسات تحت 21 عامًا في بطولة العالم للسنوكر للناشئين التي تُجرى منافساتها في الرياض بمشاركة 15 منتخبًا.
وجاء تأهل آل مدن بعد تصدر المجموعة B بعد فوزه في جميع المباريات، واختياره ضمن 4 لاعبين حققوا أفضل النتائج في دوري المجموعات وتأهلهم مباشرة إلى دور الـ 16.
كما تأهل اليوم اللاعبان السعوديان أيمن العمري وعمر الصيني إلى دور الـ 24 بعد أن جاء أيمن العمري في المركز الثاني في المجموع D بعد تحقيق فوزين وخسارة واحدة، فيما جاء اللاعب عمر الصيني في المركز الثاني في المجموعة E بعد تحقيق انتصارين وخسارة واحدة.
وتُقام مواجهات دور الـ 24 غدًا، حيث يتأهل 12 لاعبًا إلى دور الـ 16 بجانب اللاعبين الأربعة المتأهلين مباشرة إلى هذا الدور وتقام مواجهات هذا الدور يوم السبت المقبل.
وعلى صعيد منافسات الناشئات تحت 21 عامًا تختتم غدًا مباريات دور المجموعات ويتحدد خلالها المتأهلات إلى دور الثمانية حيث يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية.