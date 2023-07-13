السعودي "آل مدن" يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للسنوكر

كما تأهل اليوم اللاعبان السعوديان أيمن العمري وعمر الصيني إلى دور الـ 24 بعد أن جاء أيمن العمري في المركز الثاني في المجموع D بعد تحقيق فوزين وخسارة واحدة، فيما جاء اللاعب عمر الصيني في المركز الثاني في المجموعة E بعد تحقيق انتصارين وخسارة واحدة.