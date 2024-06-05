"الأخضر" يتوجه إلى باكستان لخوض الجولة الخامسة من كأس العالم 2026 وآسيا 2027

واختتم الأخضر تدريباته، أمس الثلاثاء، في الرياض، على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبّق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.