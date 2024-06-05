"الأخضر" يتوجه إلى باكستان لخوض الجولة الخامسة من كأس العالم 2026 وآسيا 2027

أقلعت بعثة المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة إسلام أباد؛ استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
واختتم الأخضر تدريباته، أمس الثلاثاء، في الرياض، على "ملاعب أكاديمية مهد" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبّق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وسيُجري الأخضر حصة تدريبية على ملعب جناح عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.