الفائز يواجه الهلال في نهائي "أغلى الكؤوس".. الليلة الإثارة تجمع النصر والخليج

يلتقي الليلة فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره الخليج في مباراة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتُقام المباراة بين النصر والخليج مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
ويغيب عن قائمة النصر كل من عبدالرحمن غريب، محمد مران، وليد عبدالله وسامي النجعي، إضافة إلى استبعاد نواف العقيدي حارس مرمى الفريق للإيقاف.
ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 71 نقطة، في حين يحتل الخليج المركز الـ11 برصيد 35 نقطة.