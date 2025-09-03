الاتحاد يحسم صفقة روجر فيرنانديز من سبورتينج براجا البرتغالي

توصلت إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق مع نظيرتها في سبورتينج براجا البرتغالي لشراء المدة المتبقية من عقد لاعب الوسط البرتغالي روجر فيرنانديز، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، بلغت قيمة الصفقة نحو 35 مليون يورو، منها 33 مليونًا كمبلغ ثابت، ومليونا يورو كمتغيرات. وذكر الصحفي الفرنسي سانتي أونا، عبر شبكة "فوت ميركاتو"، أن الاتحاد توصل لاتفاق شفهي مع النادي البرتغالي، وتم حجز موعد الفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع الرسمي وانضمام اللاعب إلى صفوف "النمور".
وبذلك يكون الاتحاد قد تفوق على عدة أندية أوروبية أبدت رغبتها في ضم اللاعب الشاب، من بينها تشيلسي ونوتنجهام فورست الإنجليزيان.
وخاض فيرنانديز مع فريقه براجا في الموسم الجاري أربع مباريات بالدوري البرتغالي 2025–2026، سجّل خلالها هدف التعادل أمام ريو آفي في لقاء انتهى 2–2، وصنع الهدف الافتتاحي أمام أفيركا ضمن منافسات الجولة الثانية.