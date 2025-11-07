دوري روشن للمحترفين: قمتان مثيرتان بين النصر ونيوم.. و"ديربي البحر" يجمع الأهلي والاتحاد

تُختتم غدًا (السبت) مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.
يدخل النصر المواجهة متصدرًا جدول الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يشارك نيوم وفي رصيده 13 نقطة يحتل بها المركز السابع.
يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إس إتش جي أرينا.
يدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.
تنطلق القمة المنتظرة "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 13 نقطة، في حين يحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 11 نقطة.