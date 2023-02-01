كأس العالم للأندية.. جمل فنية ومناورة تجهّز الهلال لموقعة الوداد

وشهدت الحصة التدريبية للأزرق مشاركة الدولي البيروفي أندريه كاريلو في الجزء الأول من المران، وذلك نظير تعرضه إلى الإنفلونزا، فيما طبق المدير الفني "دياز" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.