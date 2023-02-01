كأس العالم للأندية.. جمل فنية ومناورة تجهّز الهلال لموقعة الوداد

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تدريباته الاعتيادية، استعدادًا لخوض غمار منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية.
تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، حيث بدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة.
وشهدت الحصة التدريبية للأزرق مشاركة الدولي البيروفي أندريه كاريلو في الجزء الأول من المران، وذلك نظير تعرضه إلى الإنفلونزا، فيما طبق المدير الفني "دياز" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المدرب المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
ويؤدي الفريق غدًا الخميس، مرانه الرئيس، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، السبت المقبل، والتي تحتضنها المغرب في الفترة بين 1 -11 فبراير (الجاري).