جوائز جلوب سوكر.. تذهب لـ "بنزيما" و "محمد صلاح" و"راموس".. تعرف على التفاصيل

قبل 3 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم لعام 2022.
وجاءت جوائز جلوب سوكر، المعروفة أيضًا باسم دبي دورز، هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في مجال كرة القدم كالتالي: وفاز كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم، بعدما تفوق على النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول وايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي. وفاز محمد صلاح بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جماهير تيك توك، حيث تفوق الدولي المصري على كل من ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، وتيبو كورتوا لاعب ريال مدريد.
فيما حصل سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل مدافع في التاريخ في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2022.
وحقق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم 2022. وتفوق أنشيلوتي على كلٍ من، ستيفانو بيولي مدرب ميلان، جوزيه مورينيو مدرب روما، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يورغن كلوب مدرب ليفربول، آبل فيريرا مدرب بالميراس، وريناتو جاوتشو مدرب غريميو.
ونال جوني كالافات جائزة أفضل كشاف في العالم لهذا العالم، فيما توجت رافايلا بيمنتا وكيلة ايرلينج هالاند بجائزة أفضل انتقال هذا الموسم، بعد انتقال المهاجم النرويجي من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي، وتوج خورخي مينديز بجائزة أفضل وكيل للاعبين لعام 2022.
وظفر باولو مالديني وفردريك ماسارا بجائزة أفضل مدير رياضي عن نادي ميلان الإيطالي، ونجح نادي بنفيكا البرتغالي في الفوز بجائزة أفضل نادي للشباب. فيما فاز الرئيس التنفيذي لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز بجائزة أفضل مدير تنفيذي.
وتوج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل نادٍ في العالم 2022، وتفوق النادي الملكي على كل من الهلال، روما، ميلان، باريس سان جيرمان، وبالميراس، وفلامينجو، والوداد، وليفربول، ومانشستر سيتي.