جوائز جلوب سوكر.. تذهب لـ "بنزيما" و "محمد صلاح" و"راموس".. تعرف على التفاصيل

وجاءت جوائز جلوب سوكر، المعروفة أيضًا باسم دبي دورز، هي جوائز سنوية يتم منحها للمتميزين في مجال كرة القدم كالتالي: وفاز كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم، بعدما تفوق على النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول وايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي. وفاز محمد صلاح بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جماهير تيك توك، حيث تفوق الدولي المصري على كل من ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، وتيبو كورتوا لاعب ريال مدريد.