لاعب النصر "عزيز بيهيتش".. أسترالي من أصول قبرصية أثار غضب "ميسي" وسجد بمونديال قطر

تُمَثل مسيرة "بهيتش" قصة ملهمة للعديد من اللاعبين الشبان، فاللاعب الشاب الذي نشأ في الضواحي الشمالية لفيكتوريا، كان يلعب كرة القدم للناشئين مع فريق جرين جولي، ووقّع مع فريق ملبورن فيكتوري للشباب في عام 2009، وعلى الرغم من مشاركته في عدد من المباريات في الدوري الأسترالي، إلا أنه لم يعرض عليه أبدًا عقد كبير.