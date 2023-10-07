الصحف العالمية تسلّط الضوء على هزيمة الاتحاد وفوز الأهلي في الديربي

وقال موقع "daily Sports": "فريق فيرمينو يتفوّق على فريق بنزيما؛ فقد هزم الأهلي الاتحادَ بمنافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، وبالرغم من استحواذ الاتحاد على الكرة بشكل أكبر، إلا أن الأهلي لعب بشكل أكثر قوة وأتيحت له فرص أكبر للتسجيل.