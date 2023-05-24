ابتداءً من الموسم المقبل .. الكرواتي كريسمير ريزيتش مدربًا للطائي

أعلنت إدارة نادي الطائي التعاقد مع المدرب الكرواتي كريسمير ريزيتش لتولي قيادة الفريق الكروي الأول ابتداءً من الموسم المقبل 2023/2024 م دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وقع المدرب الكرواتي كريسمير ريزيتش عقده التدريبي الجديد مع نادي الطائي، ليتولى بذلك الدفة الفنية للفريق الموسم الرياضي المقبل 2023-2024، وذلك في مقر نادي الطائي".
يُذكر أن الكرواتي ريزيتش حاصل على رخصة البرو الأوروبية، وهي أعلى تصنيف تدريبي متاح على المستوى العالمي، وسبق له العمل في دوري المحترفين السعودي مع فريق ضمك.