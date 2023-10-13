تياغو ألكانتارا نجم ليفربول يقترب من الانضمام إلى "النصر" في الشتوية

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن طرابزون سبور، وفنربخشة التركيين يرغبان في التعاقد مع اللاعب الإسباني، حيث قدّم فنربخشة عرضًا لضمه، ولكن تياغو رفض العرض؛ رغبةً في إكمال عقده مع ليفربول.