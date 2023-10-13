تياغو ألكانتارا نجم ليفربول يقترب من الانضمام إلى "النصر" في الشتوية

كشف موقع "donbalon" عن احتمالية انتقال الإسباني تياغو ألكانتارا، نجم ليفربول الإنجليزي، للعب لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وبحسب ذات الموقع، فإن اللاعب الإسباني الذي يقترب عقده من الانتهاء مع ليفربول، قد ينضم إلى نادي كريستيانو رونالدو مقابل مبلغ مُغرٍ، خلال الموسم الحالي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن طرابزون سبور، وفنربخشة التركيين يرغبان في التعاقد مع اللاعب الإسباني، حيث قدّم فنربخشة عرضًا لضمه، ولكن تياغو رفض العرض؛ رغبةً في إكمال عقده مع ليفربول.
وانضم تياغو ألكانتارا البالغ من العمر 32 عامًا، لنادي ليفربول الإنجليزي في 2020، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2011.
ويحتل "النصر" حاليًا المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.