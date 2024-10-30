بعد خسارة التعاون.. "العايد" لـ"سبق": "النصر" سيعاني أمام الهلال والعين
قال الإعلامي حواس العايد: إن النصر سيعاني كثيرًا أمام الهلال في مباراة الديربي القادمة، على خلفية تعثره الأخير في النتائج، والتي كان آخرها الخروج من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخرج أمس النصر من مسابقة كأس الملك، عقب خسارته من التعاون بهدف نظيف.
وقال "العايد" في تصريحات خص بها "سبق": "النصر من الفِرَق التي من الصعب أن يخرج من آثار الهزيمة بسهولة، ولا شك أن خسارته أمام التعاون ستُلقي بظلالها على الفريق في مباراة الديربي أمام الهلال في دوري روشن وكذلك أمام العين آسيويًّا!".
وتابع: "وضح أثر تعادل الخلود دوريًّا في مباراة التعاون بكأس الملك، وكذلك سيكون نفس الأمر أمام الهلال عقب الخروج من مسابقة الكأس".
وعن قرار التجديد للاعب الفريق رونالدو، قال العايد: "على صناع القرار في النصر مراجعةُ قرار تجديد عقد رونالدو والبحث عن لاعبين أفضل وذوي مردود فني على الفريق".
وأوضح أن الفريق النصراوي بصفة عامة، بحاجة لسد بعض الثغرات، وفي الانتقالات الشتوية القادمة عليه الاستغناء عن لاعب أو اثنين لسد الثغرات".
وأضاف "العايد" في مباراتي الخلود والتعاون: "بيولي" يتحمل سبب سوء النتائج بسبب التشكيلات الخاطئة والتغييرات.
وأكد أن الهلال يتميز بالانسجام وبمسيرة طويلة من الانتصارات دون خسارة، وفي النصر فإن تغيير المدرب إضافة إلى عدم ثباته على تشكيل معين؛ سينعكس على الأداء والنتيجة.
وعن اللاعب الذي سيكون نقطة تحول للنصر في المباراة وسيكون له مردود إيجابي قال: "بروزوفيتش وأوتافيو وأنخليو في حال مشاركته".
وأكد أنه يجب على مدرب النصر الوثوق في لاعبيه، واللعب على الإمكانات المتاحة لإيقاف خطورة الهلاليين، كما أن عليه الضغط على الهلال في ملعبه واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل، في المقابل عليه تعزيز منطقة المناورة وسط الملعب خصوصًا المحور".