بعد خسارة التعاون.. "العايد" لـ"سبق": "النصر" سيعاني أمام الهلال والعين

وقال "العايد" في تصريحات خص بها "سبق": "النصر من الفِرَق التي من الصعب أن يخرج من آثار الهزيمة بسهولة، ولا شك أن خسارته أمام التعاون ستُلقي بظلالها على الفريق في مباراة الديربي أمام الهلال في دوري روشن وكذلك أمام العين آسيويًّا!".