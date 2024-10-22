لا عوائق في التجديد.. إدارة النصر تنتظر قرار "رونالدو" بين الاستمرار أو الاعتزال

كشفت مصادر قريبة من الشأن النصراوي، أن قرار تمديد عقد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز، وأن الإدارة ليس أمامها أي عوائق في سبيل تمديد تعاقد اللاعب.
وبيّنت المصادر أن إدارة الفريق تنتظر قرار اللاعب نفسه بشأن رغبته في الاستمرار أو الاعتزال بنهاية تعاقده الحالي.
وينتهي تعاقد ر ونالدو بنهاية الموسم الحالي، وكانت تقارير أجنبية قد تحدثت عن رغبته في التجديد لمدة موسمين للمشاركة في كأس العالم القادم.
ويلتقي فريق النصر نظيره "الاستقلال" الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب راشد بمدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025.