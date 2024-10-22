لا عوائق في التجديد.. إدارة النصر تنتظر قرار "رونالدو" بين الاستمرار أو الاعتزال

ويلتقي فريق النصر نظيره "الاستقلال" الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب راشد بمدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025.