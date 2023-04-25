انطلاق كأس النخبة للكرة الطائرة الأحد القادم.. والأندية تواصل تدريباتها

تنطلق منافسات النسخة الـ 23 من بطولة كأس جاهز للنخبة للكرة الطائرة (الأحد القادم) على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف على مدى أربعة أيام بنظام الدوري من دور واحد، وبمشاركة الفرق الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز للموسم الحالي (الأهلي، الهلال، الابتسام، الفيصلي).