موسم الرياض يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة، اليوم الاثنين، عن استضافة ورعاية مباراة نهائي كأس مصر المقرر إقامتها في 8 مارس المقبل، والتي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى إقامة عددٍ من الفعاليّات والأنشطة المصاحبة للمباراة وذلك في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.