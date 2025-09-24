غدًا.. قرعة دور الـ16 من كأس الملك تنطلق بمشاركة 16 فريقًا وتحت أنظار المفاجآت

تُقام يوم غدٍ الخميس قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025–2026، والتي تُعد أعرق وأغلى البطولات الكروية في المملكة.
وتحتضن استوديوهات قنوات "ثمانية"، الناقل الحصري للبطولات السعودية، مراسم القرعة عند الساعة الثالثة عصرًا، وسط ترقّب كبير بعد انتهاء منافسات دور الـ32 التي حملت مفاجآت من العيار الثقيل.
وقد اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16، بعد ختام مواجهات دور الـ32 اليوم الأربعاء، والتي شهدت إقصاء الاتفاق والفيحاء على يد الباطن والزلفي – وهما من أندية الدرجة الأولى – إضافة إلى خروج فريقي نيوم وضمك من المنافسة.
والفرق المتأهلة إلى دور الـ16 هي: الأهلي، الباطن، الأخدود، التعاون، الخليج، الشباب، الهلال، الحزم، النجمة، الزلفي، النصر، الاتحاد، الرياض، الفتح، القادسية، والهلال.
ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 يومي 27 و28 أكتوبر المقبل، فيما تُقام منافسات ربع النهائي يومي 29 و30 ديسمبر، على أن تُلعب مواجهات نصف النهائي في الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2026.
وتشهد البطولة في نسختها الحالية تنافسًا مفتوحًا في ظل المفاجآت المبكرة، ما يرفع من مستوى الترقب لنتائج قرعة الغد وتحديد مسارات الفرق نحو اللقب الغالي.