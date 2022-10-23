ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يتغلّب على "توتنهام" ويصعد للمركز الرابع

حقّق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه توتنهام بعد أن ألحق به الهزيمة الأولى على ملعبه، والثالث في البريميرليغ بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبر" ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.