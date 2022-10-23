ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.. "نيوكاسل" يتغلّب على "توتنهام" ويصعد للمركز الرابع

حقّق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على مضيفه توتنهام بعد أن ألحق به الهزيمة الأولى على ملعبه، والثالث في البريميرليغ بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبر" ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بادر الضيوف لافتتاح التسجيل عبر اللاعب كاليوم ويلسون عند الدقيقة 31، ثم أضاف النجم الباراغوياني ميغيل ألميرون الثاني الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 40.
ومطلع الشوط الثاني قلص هداف توتنهام هاري كين النتيجة، بتسجيله هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 54 من زمن المباراة.
بهذا الفوز رفع فريق نيوكاسل رصيده إلى 21 نقطة جعله رابعًا بفارق الأهداف عن تشيلسي، أما فريق توتنهام فتوقف رصيده عند النقطة 23 في المركز الثالث.