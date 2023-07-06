"فيرمينو الأهلي".. كان يبيع المياه مع والده وأنقذ أسرة بتبرعه وسرقة منزله أزعجته

ويعبّر اللاعب دومًا عن حبه لعائلته، ففي عام 2021، وجّه رسالة رومانسية إلى زوجته في عيد ميلادها، ما أثار إعجاب الجمهور، إذ نشر صورة لهما برفقة بناته الثلاث، وعلق عليها بقوله "كل يوم أقع فى حبك أكثر، أنا محظوظ جدًا لوجود زوجة فاضلة بجانبي، انتِ أغلى ما لديّ"، فيرمينو، "أريدك أن تعرفي أنني سأكون بجانبك دائمًا لحمايتك، وأعتني بك، وأعطيك كل المودة التي تستحقينها، عيد ميلاد سعيد زوجتي الحبيبة، أنا ممتن إلى الأبد لكل ما تفعله لي ولعائلتنا".