الأهلي: الإصابة تغيب "الجهني" عند التدريبات الجماعية 3 أسابيع

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية التـي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول زياد الجهني، عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والعضلات الضامة خلال مواجهة الأهلي وهجر الأربعاء الماضي".