الأهلي: الإصابة تغيب "الجهني" عند التدريبات الجماعية 3 أسابيع

أعلن النادي الأهلي غياب متوسط ميدان الفريق الكروي الأول زياد الجهني عن الملاعب لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع نتيجة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والعضلات الضامة.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية التـي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول زياد الجهني، عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والعضلات الضامة خلال مواجهة الأهلي وهجر الأربعاء الماضي".
وأضاف البيان:"يحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يستمر نحو (3) أسابيع قبل العودة إلى المشاركة فـي تدريبات الفريق الأول الجماعية".
يُشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الخامس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 19 نقطة، بعد مرور 13 جولة، لكنه يمتلك في جعبته ثلاث مباريات مؤجلة.