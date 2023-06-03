رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم أمام كليرمون اليوم.
وغرد النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع تمام موسم 2022-2023".
وأضاف: "النادي يتمنى، بشعور صادق، المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية".
وكان مدرب نادي باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه قد أعلن الخميس الماضي رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي بنهاية الموسم.
وانضم ميسي إلى الفريق الباريسي صيف عام 2021 بعقد لموسمين، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، قبل أن يقرر الرحيل بعد موسمين لعبهما بقميص بطل فرنسا.