ميسي و"المونديال المزور".. "فان دايك" يرد على مدرب هولندا السابق

بدوره -وفق موقع "سبورتس كيدا"- رد فان دايك على مدرب منتخب هولندا السابق: يمكن لفان خال أن يقول ما يحلو له؛ لكنني لا أتفق مع وجهة نظره، فأنا غير مقتنع بما يقول، ولا أستطيع أن أشاركه هذا الرأي، حتى المنتخب الهولندي لا يتبنى نفس الفكرة.