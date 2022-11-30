كأس العالم 2022.. أستراليا تبلغ ثمن النهائي بعد تخطيها الدنمارك

بلغ منتخب أستراليا الأول لكرة القدم دور ثمن نهائي مونديال قطر بعد أن حسم القمة المثيرة أمام الدنمارك لصالحه بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 في قطر.