كأس العالم 2022.. أستراليا تبلغ ثمن النهائي بعد تخطيها الدنمارك

بلغ منتخب أستراليا الأول لكرة القدم دور ثمن نهائي مونديال قطر بعد أن حسم القمة المثيرة أمام الدنمارك لصالحه بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 في قطر.
وضع ماثيو ليكي أستراليا في المقدمة بعد مجهود فردي مميز عند الدقيقة 60 من زمن المباراة، ليقود منتخب بلاده إلى الدور الثاني رفقة المنتخب الفرنسي.
رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب فرنسا المتأهل سلفاً، بينما توقف رصيد منتخب الدنمارك عند نقطة واحدة.