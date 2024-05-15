في افتتاح الجولة 32 من دوري روشن.. الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الخليج

ويستمرّ الصراع على البقاء بين 7 أندية؛ اثنان منها حظوظهما صعبة وليست مستحيلة وهما الأخدود والطائي، وبدرجة أقلّ يهدد الهبوط فرق أبها والرياض والرائد والوحدة والخليج؛ حيث يلتقي غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة فريق الوحدة "الـ12" بـ35 نقطة، والرائد "الـ13" بـ32 نقطة، وكذلك يخوض الفتح "الـ7" بـ42 نقطة مواجهة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل ضد الطائي "الـ17" بـ28 نقطة الذي سيسعى لكسب النقاط الثلاث لتعزيز آماله في البقاء، وهو الحال للأخدود الذي يملك نفس الرصيد ويحتلّ المركز الـ16، وسيواجه الاتفاق "السادس بـ44 نقطة على ملعب الأخير في الدمام "يوم الجمعة"، الذي سيشهد كذلك مواجهة على ملعب ضمك بخميس مشيط تجمع ضمك "العاشر" بـ39 نقطة، والفيحاء "الـ8" بـ42 نقطة، وكذلك مواجهة النصر والهلال على ملعب الأول بارك في الرياض. فيما سيحاول فريق الرياض "الـ14" بـ30 نقطة تحقيق الفوز عندما يلتقي يوم السبت نظيره الحزم في الرس لعدم الاقتراب بشكل كبير من العودة لدوري الأولى.