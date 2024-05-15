في افتتاح الجولة 32 من دوري روشن.. الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة الخليج

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا الخميس، بافتتاح منافسات الجولة 32 التي تشهد اللقاءَ الأبرزَ بين النصر "الثاني"، والهلال "بطل المسابقة" يوم الجمعة، فيما تسعى فرق الأهلي والتعاون والاتحاد لخطف البطاقة الثالثة والأخيرة للمشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل، وفي المقابل يهدّد خطر الهبوط 7 فرق؛ اثنان منها سيرافقان الحزم إلى دوري الدرجة الأولى.
وحسم الهلالُ اللقبَ بوصوله إلى النقطة 89 في المركز الأول، وبفارق 12 نقطة عن النصر "الثاني" بـ"77" نقطة، عقب فوزه في الجولة الماضية "4 - 1" على الحزم الذي هبط رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى؛ حيث يحتلّ المركز الـ18 والأخير بـ20 نقطة.
وضَمِن الهلالُ والنصرُ التأهلَ إلى البطولة الآسيوية المقبلة، فيما لا تزال البطاقة الثالثة بين 3 فرق هي: الأهلي، والتعاون، والاتحاد.
ويحتلّ الأهلي المركزَ الثالث برصيد 58 نقطة بفارق ست نقاط أمام التعاون، وثماني نقاط أمام الاتحاد، ويحتاج إلى أربع نقاط لحجز البطاقة الآسيوية؛ حيث سيلتقي "السبت" على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة نظيره أبها "الـ15" بـ29 نقطة والساعي بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن مناطق الهبوط، وفي نفس اليوم وعلى ملعبه في بريدة يخوض التعاون "الـ4" بـ52 نقطة؛ مواجهة قوية ضد الشباب "التاسع" بـ41 نقطة، الذي يأمل بدوره استعادة التوازن بعد خسارته أمام ضيفه الأهلي "1 - 2" في الجولة الماضية، وهو الحال للاتحاد الذي يحتلّ المركز الخامس بـ50 نقطة، وتلقى خسارة كبيرة في الجولة الماضية بخماسية نظيفة من الاتفاق، ويأمل الحفاظ على آماله في المنافسة على البطاقة الآسيوية، عندما يحلّ غدًا ضيفًا على الخليج "الـ11" بـ36 نقطة في افتتاح الجولة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
ويستمرّ الصراع على البقاء بين 7 أندية؛ اثنان منها حظوظهما صعبة وليست مستحيلة وهما الأخدود والطائي، وبدرجة أقلّ يهدد الهبوط فرق أبها والرياض والرائد والوحدة والخليج؛ حيث يلتقي غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة فريق الوحدة "الـ12" بـ35 نقطة، والرائد "الـ13" بـ32 نقطة، وكذلك يخوض الفتح "الـ7" بـ42 نقطة مواجهة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل ضد الطائي "الـ17" بـ28 نقطة الذي سيسعى لكسب النقاط الثلاث لتعزيز آماله في البقاء، وهو الحال للأخدود الذي يملك نفس الرصيد ويحتلّ المركز الـ16، وسيواجه الاتفاق "السادس بـ44 نقطة على ملعب الأخير في الدمام "يوم الجمعة"، الذي سيشهد كذلك مواجهة على ملعب ضمك بخميس مشيط تجمع ضمك "العاشر" بـ39 نقطة، والفيحاء "الـ8" بـ42 نقطة، وكذلك مواجهة النصر والهلال على ملعب الأول بارك في الرياض. فيما سيحاول فريق الرياض "الـ14" بـ30 نقطة تحقيق الفوز عندما يلتقي يوم السبت نظيره الحزم في الرس لعدم الاقتراب بشكل كبير من العودة لدوري الأولى.