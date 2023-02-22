stc شريك بلاتيني وداعم تقني لـ"كأس السعودية 2023"

وتأتي تلك الشراكة انطلاقًا مما تمتلكه الفروسية من مكانة تاريخية في السعودية، وامتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه السعودية لرياضة الفروسية؛ كونها من أبرز الرياضات وأعرقها في السعودية، ولارتباط الخيل بثقافة وموروث وتاريخ السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في الدرعية وصولاً إلى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-؛ إذ تُقام هذه البطولة بالتزامن مع الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.