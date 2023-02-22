stc شريك بلاتيني وداعم تقني لـ"كأس السعودية 2023"

تشارك stc شريكًا بلاتينيًّا وداعمًا تقنيًّا في النسخة الرابعة من "كأس السعودية 2023" لسباقات الخيل، التي ستُقام على أرض ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية؛ إذ وقَّعت stc ونادي الفروسية مؤخرًا اتفاقية لرعاية "كأس السعودية" في نسخته الرابعة.
ووقَّع الاتفاقية من جانب stc المدير العام للعلاقات والشراكات بدر المبطي، والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن.
وتأتي رعاية stc كأس السعودية تماشيًا مع استراتيجيتها في دعم المبادرات للقطاعات الحيوية، منها قطاع الترفيه والرياضة، عبر دعم استضافة الفعاليات الدولية التي تعكس قدرة السعودية العالية على استضافة الفعاليات الدولية الرائدة، التي تتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030، ومع استراتيجية stc للتحول الرقمي، منها الشراكة مع الفرومولا 1، وموسم الرياض.
وتأتي تلك الشراكة انطلاقًا مما تمتلكه الفروسية من مكانة تاريخية في السعودية، وامتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه السعودية لرياضة الفروسية؛ كونها من أبرز الرياضات وأعرقها في السعودية، ولارتباط الخيل بثقافة وموروث وتاريخ السعودية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في الدرعية وصولاً إلى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-؛ إذ تُقام هذه البطولة بالتزامن مع الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.
وترعى stc خمسة أشواط، منها في اليوم الأول (الجمعة 24 فبراير) أربعة أشواط من سباقات كأس السعودية باسم تحدي الخيالة العالمي مقدَّم من stc، بمقدار 400 ألف دولار لكل سباق. وسيتضمَّن اليوم الثاني سباق كأس الـ 1351 سبرنت المقدم من stc للتنافس على الفوز بجائزة المليون ونصف المليون دولار.