الأندية السعودية تعاود اهتمامها بالتعاقد مع "توماس بارتي"

يلعب توماس بارتي البالغ من العمر 30 عاماً، لنادي أرسنال الإنجليزي منذ 2020، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2015، وحتى 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.