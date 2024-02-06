الأندية السعودية تعاود اهتمامها بالتعاقد مع "توماس بارتي"

عاودت العديد من الأندية السعودية اهتمامها بضم الغاني توماس بارتي لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال الفترة القادمة.
وبحسب ما ذكره الصحفي التركي "أكرم كونور" فإن إدارة أرسنال قررت بيع عقد بارتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولا زالت الأندية السعودية تهتم بلاعب الوسط الغاني.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الأهلي والاتفاق يخططان للتعاقد مع توماس بارتي الذي ينتهي عقده في يونيو 2025.
وسبق أن أبدى النادي الأهلي اهتمامه بلاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مسؤولي النادي الإنجليزي رفضوا الاستغناء عن خدمات بارتي.
يلعب توماس بارتي البالغ من العمر 30 عاماً، لنادي أرسنال الإنجليزي منذ 2020، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2015، وحتى 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.