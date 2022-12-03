بهدفين .. الهلال يخسر ودية أبها

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم من أمام نظيره فريق أبها بهدفين نظيفين، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم السبت على استاد نادي الهلال في مقر النادي، ضمن تحضيرات الفريقين، لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.