بهدفين .. الهلال يخسر ودية أبها

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم من أمام نظيره فريق أبها بهدفين نظيفين، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم السبت على استاد نادي الهلال في مقر النادي، ضمن تحضيرات الفريقين، لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.
بدأ المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز اللقاء بكل من : "عبدالله المعيوف، معاذ فقيهي، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، حمد اليامي، جوستافو كويلار، مصعب الجوير، أندري كاريلو، ماثيوس باريرا، ميشايل ديلغادور، أوديون إيغالو".
وأشرك في الشوط الثاني كلاً من "حبيب الوطيان، لوسـيانو فييتو، عبدالله الحمدان".
وقرر الجهاز الفني لفريق الهلال إراحة اللاعبين عن التدريبات يوم غدٍ الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر يوم بعد غدٍ الاثنين.
يُذكر أن الهلال يحتل المرتبة الرابعة بسلم جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور 8 جولات برصيد 17 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الشباب المتصدر.
وسيستأنف الهلال مبارياته في الدوري يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر الجاري، حينما يستضيف الباطن على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب الجولة التاسعة.