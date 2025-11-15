استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.. الطائف تحتضن معسكر أخضر الشابات

انطلق اليوم السبت في مدينة الطائف معسكر المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، والذي يستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
ويُعد هذا المعسكر هو الأول بعد مشاركة أخضر الشابات في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا، والتي قدّمت فيها اللاعبات أداءً مشرّفًا، حيث احتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته، في مشاركة رسمية عكست التطور الكبير في مستوى كرة القدم النسائية السعودية على صعيد الفئات السنية.
وقد استدعى الجهاز الفني 25 لاعبة للمشاركة، وهن:
ديمه شيخ، سارة برناوي، سارا نايف، مها البدراني، أسيل أحمد، رتال حكمي، مودة المغربي، ميرال داغستاني، سلمى الزبيدي، رؤى صمان، لارا النصر، تولين الغامدي، ريماس أحمد، لولو عبدالله، صبا اليحيا، رند الزهراني، حلا الشدوخي، مايا الزهراني، دانة الضحيان، ياسمين مليباري، لمار وائل، زهراء الحميدي، زينب رضا، لارين بسيوني، ريم شادي.
ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى مواصلة تطوير الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والمباريات الودية التي تسهم في رفع مستوى الانسجام والأداء الجماعي داخل الفريق.
من جانبها، عبّرت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فخرها باستمرار مسيرة البناء، قائلة:
“عودة أخضر الشابات بعد مشاركة آسيوية مشرّفة تمثل خطوة جديدة في طريق التطور. اللاعبات أظهرن التزامًا وروحًا عالية، ونسعى من خلال هذا المعسكر إلى البناء على تلك المكتسبات، وتحضير المنتخب للمنافسات المقبلة.”