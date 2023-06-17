كم سيتقاضى حكيم زياش في حالة توقيعه لنادى النصر؟

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن النصر يرغب في التعاقد مع "حكيم"، وأن اللاعب يفكر بجدية في العرض المقدم له؛ خاصة وأنه سيلعب بجانب كريستيانو رونالدو، إضافة إلى أن هذه فرصة رائعة للاعب المغربي لاغتنامها.