في ختام المنافسات التي أقيمت في الرياض.. أمريكا تودِّع بطولة العالم للمبارزة بـ4 ذهبيات

اختُتمت اليوم السبت منافسات بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض على صالة أرينا بجامعة الملك سعود، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 100 دولة.
وتوَّج الشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة، بحضور عبدالمنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، الفائزين بمنافسات اليوم الختامي للبطولة بعد أن حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الميدالية الذهبية في سلاح السيبر (فرق) تحت 20 عامًا؛ وذلك عقب فوزه على منتخب رومانيا الذي نال الفضية. وحصل منتخب إيطاليا على البرونزية.
فيما توَّجت لمى الفوزان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة، بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد، الفائزات بسلاح السيبر (فرق) تحت 20 عامًا، وحقق منتخب فرنسا الميدالية الذهبية عقب فوزه على منتخب إيطاليا الذي نال الفضية، وحصل منتخب هنغاريا على البرونزية.
وسلَّم رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان ممثل جمهورية الصين الشعبية عَلَم البطولة؛ إذ تستضيف النسخة القادمة من البطولة (2025م).
وكرَّمت اللجنة المنظمة الجهات المشاركة في البطولة (MOTUS والعربية ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب وجورميه ونوفا وجمعية هدية عالم).
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية جدول ترتيب ميداليات البطولة بـ11 ميدالية (4 ذهبيات - فضيتين - 5 برونزيات)، وحل ثانيًا منتخب إيطاليا بــ 14 ميدالية (ذهبيتين – 5 فضيات - 7 برونزيات)، وجاء ثالثًا منتخب فرنسا بــ 6 ميدالية (ذهبيتين - فضية - 3 برونزيات).