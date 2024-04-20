في ختام المنافسات التي أقيمت في الرياض.. أمريكا تودِّع بطولة العالم للمبارزة بـ4 ذهبيات

وتوَّج الشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة، بحضور عبدالمنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، الفائزين بمنافسات اليوم الختامي للبطولة بعد أن حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الميدالية الذهبية في سلاح السيبر (فرق) تحت 20 عامًا؛ وذلك عقب فوزه على منتخب رومانيا الذي نال الفضية. وحصل منتخب إيطاليا على البرونزية.