تصدّرا مجموعتَيْهما.. طريق منتخبَيْ إسبانيا وإنجلترا للنهائي قبل مواجهة الغد المثيرة

يستضيف الملعب الأولمبي في برلين، مساء غد الأحد عند الساعة التاسعة مساء، نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم بين منتخبَيْ إسبانيا وإنجلترا.
المواجهة المثيرة بين منتخبَيْ إسبانيا وإنجلترا، سبقها طريق صعب للمنتخبين حتى الوصول للمباراة النهائية.
وتصدّر منتخب أسبانيا مجموعته في التصفيات، والتي ضمّت النرويج وجورجيا وقبرص، بفارق أربع نقاط عن اسكتلندا، بتسْع نقاط كاملة؛ إذْ فاز على كرواتيا "3-0" افتتاحًا في برلين، وإيطاليا "1-صفر" في غلزنكيرشن، وألبانيا "1-صفر" في دوسلدورف.
وفي ثمن النهائي فاز زملاء "ألفارو موراتا" على جورجيا "4-1" في كولونيا، وفي ربع النهائي فازت على ألمانيا المضيفة "2-1" في شتوتغارت، وفي نصف النهائي في ميونيخ تغلّبوا على فرنسا "2-1".
أما المنتخب الإنجليزي فوق الفرنسية تصدر مجموعته أيضًا بعد فوزه افتتاحًا على صربيا "1-0" في غلزنكيرشن، وتعادله أمام الدنمارك "1-1" في فرانكفورت وأمام سلوفينيا دون أهداف في كولونيا.
وفازت إنجلترا في ثمن النهائي على سلوفاكيا "2-1" في غلزنكيرشن، وفي ربع النهائي على سويسرا "5-3" بركلات الترجيح في دوسلدورف "بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي"، ثم أزاحت هولندا في نصف النهائي "2-1" في دورتموند.