تصدّرا مجموعتَيْهما.. طريق منتخبَيْ إسبانيا وإنجلترا للنهائي قبل مواجهة الغد المثيرة

وتصدّر منتخب أسبانيا مجموعته في التصفيات، والتي ضمّت النرويج وجورجيا وقبرص، بفارق أربع نقاط عن اسكتلندا، بتسْع نقاط كاملة؛ إذْ فاز على كرواتيا "3-0" افتتاحًا في برلين، وإيطاليا "1-صفر" في غلزنكيرشن، وألبانيا "1-صفر" في دوسلدورف.