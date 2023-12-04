لمواجهة "استقلال دوشنبه".. "النصر" يحط رحاله في طاجيكستان

حطّت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم رحالها، اليوم الإثنين، في دوشنبه العاصمة الطاجيكية؛ استعدادًا لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، غدًا الثلاثاء، على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.
وحظيت بعثة الفريق النصراوي باستقبال جماهيري كبير لدى وصولها إلى دوشنبه، بعد أن احتشدت الجماهير الطاجيكية في المطار؛ لاستقبال الفريق السعودي المدجج بالنجوم الكبار، رغم تخلّف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن مرافقة البعثة، إلى جانب سلطان الغنام والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي وعلي الحسن والبرازيلي أليكس تيليس.