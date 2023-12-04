لمواجهة "استقلال دوشنبه".. "النصر" يحط رحاله في طاجيكستان

حطّت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم رحالها، اليوم الإثنين، في دوشنبه العاصمة الطاجيكية؛ استعدادًا لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، غدًا الثلاثاء، على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.