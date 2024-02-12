في افتتاح الجولة الـ 15 .. مواجهة مرتقبة تجمع الهلال والنصر في ممتاز الطائرة

تنطلق غداً الثلاثاء، مباريات الجولة 15 من دوري ممتاز الكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات، ولازال الهلال يتصدر الترتيب 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثاني 35 نقطة، فالاتحاد والابتسام في المركز الثالث 28 نقطة.